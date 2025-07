Óscar Aranda com lesão grave no joelho e baixa prolongada no Famalicão

O extremo espanhol, de 22 anos, será submetido a uma cirurgia nas próximas semanas, sendo a data da intervenção dependente da evolução da inflamação, com vista a prevenir complicações futuras, adiantou o clube minhoto em comunicado.



Aranda lesionou-se durante a pré-época, numa altura em que se estava a destacar, com golos apontados nos encontros de preparação frente à equipa sub-23 do Famalicão e ao Deportivo.



Na última temporada, o jogador foi uma das figuras em evidência no conjunto orientado por Hugo Oliveira, somando nove golos e três assistências em 35 partidas oficiais.



Contratado ao Real Madrid em 2023, Aranda conquistou espaço no plantel e assumiu-se como uma das principais referências ofensivas dos famalicenses.