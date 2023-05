Otamendi de regresso no Benfica, Sporting sem Paulinho e com várias mudanças

No Estádio José Alvalade, como era esperado, Otamendi regressa às opções do técnico alemão Roger Schmidt, depois de ter falhado o encontro com o Portimonense (5-1) devido a castigo.



O argentino vai fazer dupla no centro da defesa do Benfica com António Silva, num quarteto defensivo em que Aursnes continua adaptado a lateral direito e Grimaldo na esquerda - apesar da transferência anunciada pelo espanhol para o Bayer Leverkusen -, à frente do guarda-redes Vlachodimos.



No meio campo, o jovem João Neves vai viver o seu primeiro dérbi lisboeta como titular e volta a ter Chiquinho ao seu lado, com João Mário e David Neres a caírem para as alas.



Na frente, como habitual, Rafa aparece no apoio a Gonçalo Ramos.



Por seu lado, o Sporting, também como era expectável, faz bastantes alterações no ‘onze’ inicial, em relação ao último jogo com o Marítimo (2-1), a começar com a entrada do guarda-redes uruguaio Franco Israel, que rende o castigado Adán.



Na defesa, Gonçalo Inácio está de regresso e completa o trio com Diomandé e o capitão Coates, com Morita também a voltar ao ‘onze’, atuando ao lado de Ugarte no meio campo.



Mudança total na alas, com Esgaio e Nuno Santos a regressarem, numa equipa do Sporting que não vai apresentar um avançado fixo (Paulinho foi relegado para o banco), com Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves a completarem o ataque ‘leonino’.



O dérbi está agendado para as 20:30 e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Em caso de triunfo, o Benfica garante o 38.º título da sua história.