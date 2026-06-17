Otar Mamageishvili emprestado pelo Famalicão ao Wolfsberger

O médio georgiano, de 23 anos, mantém contrato com os minhotos até 2029, mas volta a sair para procurar maior utilização, depois de ter participado em nove jogos pela equipa principal e em quatro pelos sub-23 na última temporada.



O Wolfsberger AC, emblema com presença consolidada no principal campeonato da Áustria, confirmou hoje a contratação do internacional jovem pela Geórgia, sem divulgar o valor da opção de compra incluída no acordo.



Mamageishvili chegou ao Famalicão em 2023, proveniente do Iberia 1999, então denominado Saburtalo Tbilisi, depois de se ter sagrado campeão georgiano e de ter sido distinguido como o melhor médio da competição.



Apesar das expectativas criadas pela contratação, o futebolista contabiliza apenas 13 encontros pela equipa principal do Famalicão, procurando agora conquistar maior protagonismo ao serviço do Wolfsberger AC.