Otávio é o quinto jogador do FC Porto eleito para a equipa do ano da I Liga

"Numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães das 18 equipas participantes na I Liga, Otávio foi eleito um dos médios do ano 2021-22", lê-se na nota publicada no site oficial da Liga Portugal.



Na sua sexta temporada na equipa principal do FC Porto, oitava no primeiro escalão em Portugal, o jogador de 27 anos participou em 32 encontros, totalizando 2859 minutos, três golos e 11 assistências.



Numa temporada em que o FC Porto conquistou o 30.º título nacional da sua história, Otávio foi ainda eleito o 'homem do jogo' por quatro vezes.



Nascido no Brasil, mas com nacionalidade lusa, na última temporada, o médio estreou-se na seleção portuguesa e leva sete internacionalizações e dois golos.



Na equipa do ano, Otávio juntou-se aos colegas de equipa Vítor Ferreira, Diogo Costa, Pepe e Mbemba. Pedro Porro e Matheus Reis, do Sporting, fecham a lista de jogadores já revelados.



Na II Liga, Guga, médio do Rio Ave, foi o jogador revelado hoje, numa equipa em que já estava o seu colega de equipa Aderllan, assim como João Teixeira e Alexsandro (Desportivo de Chaves) e Ricardo Batista, Vasco Fernandes e Leonardo Lelo (Casa Pia).