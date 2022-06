Otávio e Tabata punidos com um jogo de suspensão

O médio do FC Porto Otávio e o avançado do Sporting Tabata foram castigados com 1 jogo de suspensão na sequência dos incidentes do clássico, no Dragão, que terminou com empate a dois golos e cinco cartões vermelhos mostrados pelo árbitro João Pinheiro.