Oumar Camara reforça Vitória de Guimarães até 2029

“Oumar Camara faz parte do lote de opções do Vitória Sport Clube a partir da época 2025/2026. O parisiense de 18 anos, nascido em 2007, vincula-se por quatro épocas com os ‘conquistadores’, tendo assinado um contrato válido até 2029”, refere a nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.



O atacante cumpriu toda a formação no clube de Paris, cuja equipa sénior é tetracampeã francesa e detentora da Liga dos Campeões, e soma oito internacionalizações pelas seleções jovens gaulesas, seis pela de sub-17 e duas pela de sub-18.



Oumar Camará é o terceiro reforço confirmado pelo Vitória de Guimarães no mercado de transferências de verão, após as confirmações do médio Matija Mitrovic, oriundo do Zeleznicar Pancevo, clube da Sérvia, e do extremo Fabio Blanco, ex-Marítimo.