P. Ferreira contrata Nigel Thomas ao PSV

Thomas, de 21 anos, é internacional jovem pelos Países Baixos, por quem conquistou o Europeu de sub-17, em 2018, e desvinculou-se recentemente do PSV, onde alinhava na equipa B, para assumir em Paços de Ferreira o primeiro desafio internacional.Nigel Thomas é o terceiro reforço confirmado na pré-temporada pelo Paços, que não precisou a duração do vínculo do jogador aos castores, juntando-se na lista de aquisições ao médio escocês Jordan Holsgrove, que jogava nos espanhóis do Celta de Vigo, e ao avançado brasileiro João Magno, ex-Canelas, do Campeonato de Portugal.