Pablo eleito jogador do mês da I Liga

O brasileiro, de 21 anos, marcou cinco golos e fez uma assistência nesse período, recebendo 26,14% dos votos dos treinadores principais da I Liga, que lhe permitiram superar dois jogadores do Sporting, Pedro Gonçalves (24,18%) e Francisco Trincão (5,88%).



O Gil Vicente, surpreendente quarto classificado, arrecadou cinco dos sete prémios de setembro/outubro, com César Peixoto a ser eleito o melhor treinador e o brasileiro Andrew a receber o galardão para os guarda-redes.



O polaco Jan Bednarek, do FC Porto, foi escolhido como o melhor defesa, enquanto Pedro Gonçalves recebeu o prémio para melhor médio.



Na II Liga, André Clóvis (Académico Viseu) foi escolhido como melhor avançado e jogador, João Gião (Sporting B) foi o treinador do mês e Werton (Leixões) o melhor jovem, com os restantes prémios a serem entregues ao guarda-redes Samu (Marítimo), ao defesa Dylan (Lourosa) e ao médio Moha (Vizela).