Paços agrava risco de despromoção

Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Felgueiras, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:

1-0, Antunes, 32 minutos (grande penalidade).

1-1, Pedro Ribeiro, 71.

1-2, Afonso Silva, 75.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Miguel Mota (João Pinto, 83), Diegão, Gonçalo Cardoso (André Liberal, 76), Antunes, Ferigra, João Caiado, Pavlic, Welton Jr., Lumungo (Anilson, 83) e Rui Fonte (Marozau, 58).



Suplentes: Zé Oliveira, Anilson, Ícaro, Rui Pedro, João Pinto, Joffrey, André Liberal, Brito e Marozau).



Treinador: Filipe Cândido.





- Felgueiras: Bruno Pinto, Nuno Eirô, Guilherme Ferreira, Afonso Silva, Edwin Banguera, David Veiga (Léo Teixeira, 46), Landinho, Feliz (Rodrigo Valente, 84), Gabi Pereira, João Santos (Pedro Ribeiro, 71) e João Silva (Rui Rampa, 84).



Suplentes: Cristiano, Rui Rampa, Berna, Rodrigo Valente, Léo Teixeira, Gui Brandão, Pedro Ribeiro, Théo Fonseca e Ayiah).



Treinador: Agostinho Bento.





Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).





Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Fonte (14), Landinho (45+7), Léo Teixeira (46 e 53), Feliz (49), Gonçalo Cardoso (59), Edwin Banguera (70), Antunes (76) e Pavlic (90+5).



Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Léo Teixeira (53).





Assistência: 2.078 espetadores.

O jogo tinha um grande peso nas contas da permanência e até começou da melhor forma para o Paços, com a marcação de uma polémica grande penalidade, que Antunes aproveitou para converter e adiantar os locais.Estavam jogados 32 minutos, mas o golo não libertou a equipa, face a um adversário tranquilo, mas hoje desfalcado, que gosta e sabe jogar, e que podia ter empatado, pouco depois, no mesmo lance, por João Silva e João Santos.Os forasteiros estavam melhores no jogo e nem a inferioridade numérica no reatamento, após duplo amarelo mostrado ao suplente Léo Teixeira, ou a grande penalidade desperdiçada por João Silva (rematou ao lado), aos 60 minutos, afetou o conjunto felgueirense.Pedro Ribeiro, na primeira intervenção no jogo, aos 71 minutos, empatou o jogo, assistido por João Silva que, por sua vez, viria a operar a reviravolta, de cabeça, na sequência de um livre lateral, aos 74.O Paços, que averbou hoje a sexta derrota consecutiva, ainda tentou chegar ao empate, mas sem conseguir ameaçar verdadeiramente a baliza de Bruno Pinto.Na tabela, o Paços mantém à condição o lugar de ‘play-off’, com os mesmos 30 pontos, mas arrisca cair em zona de descida direta no final da jornada, enquanto o Felgueiras igualou os 43 pontos do Penafiel, que ainda vai jogar, no 10.º lugar.