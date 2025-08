Paços de Ferreira anuncia empréstimo de Rui Pedro e saída de Miguel Moreno

“O FC Paços de Ferreira e o Amarante chegaram a acordo para a cedência, a título de empréstimo até ao final da temporada, do atleta Rui Pedro”, informa o Paços de Ferreira.



O defesa esquerdo chegou ao Paços de Ferreira na época passada, proveniente precisamente do Amarante, tendo somado 21 jogos pelos castores numa equipa em que o internacional Antunes foi o titular.



O Paços confirmou ainda a saída de Miguel Moreno, avançado colombiano que, na última época, esteve emprestado ao União de Paredes.



O clube, agora promovido à Liga 3, contratou-o em definitivo, ficando os pacenses com 15 por cento dos direitos económicos do jogador.