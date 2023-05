Paços de Ferreira anuncia saída do treinador César Peixoto

Numa breve nota publicada nas suas redes sociais, o Paços informa que "o vínculo contratual que ligava a equipa técnica liderada por César Peixoto ao FC Paços de Ferreira cessou no dia de hoje".

César Peixoto, que na época passada levou os pacenses ao tranquilo 11.º lugar, deixou o comando da equipa após a nona jornada -- derrota por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães --, sendo substituído por José Mota.

O veterano treinador, `vizinho` do Estádio Capital do Móvel, só aguentou quatro jornadas -- quatro derrotas --, com o interino Marco Paiva a comandar os `castores` na visita ao Sporting, somando nova derrota, por 3-0, antes do surpreendente regresso de César Peixoto ao comando técnico da equipa.

O novo velho `timoneiro` ainda pareceu dar novo fôlego ao clube, retomando a missão com um empate -- e apenas o terceiro ponto da época -- e o primeiro triunfo, na visita ao Rio Ave, por 1-0, encerrando a primeira volta com seis pontos, já a sete do Marítimo e a oito do Santa Clara.

Amealhou mais 17 pontos e deixou o último lugar, após a 24.ª jornada, para o Santa Clara, as duas equipas que acabaram por ser despromovidas, com César Peixoto a rescindir a sua ligação ao clube após o final da temporada, quando tinha mais um ano de contrato.

O Paços de Ferreira, que alinhou pela primeira vez no principal escalão nacional em 1991/92, tem como melhor classificação o terceiro lugar de 2012/13, sob o comando de Paulo Fonseca

O emblema nortenho volta à II Liga, que conquistou quatro vezes, duas sob o comando do malogrado Vítor Oliveira (1990/91 e 2018/19) e outras tantas de José Mota (1999/2000 e 2004/05, a primeira das quais depois de suceder a Henrique Calisto).