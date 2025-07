Paços de Ferreira assegura João Victor, segundo melhor marcador da Liga 3

“João Victor, ponta de lança brasileiro, vai representar o FC Paços de Ferreira por empréstimo do Berço SC em 2025/26. O clube poderá exercer a opção de compra”, informou o Paços nas suas redes sociais.



O avançado, de 25 anos, chegou a Portugal em 2021/22, tendo representado o Berço SC e, por empréstimo do emblema do Campeonato de Portugal, o Dumiense, a Académica e, na última época, o São João de Ver, logrando neste emblema da Liga 3 um total de 19 golos e três assistências.



“Estou muito entusiasmado com esta oportunidade. Vou fazer de tudo para ajudar a equipa. Acredito que vamos fazer um bom campeonato”, disse João Victor, citado pelo meios de comunicação dos 'castores'.



O segundo melhor marcador da Liga 3 em 2024/25 é o segundo reforço do Paços de Ferreira, depois do central Tiago Ferreira, contratado à União de Leiria, aumentando para 20 os elementos à disposição do técnico Filipe Cândido.



O lote de jogadores que iniciaram a pré-temporada, na semana passada, integra o avançado Ricardo Brito (ex-júnior) e dois elementos da formação, o defesa Cesário, dos sub-19, e o extremo Vlad, sub-17.



Em sentido contrário, o Paços acertou hoje o empréstimo do guarda-redes Zé Pedro ao Salgueiros, do Campeonato de Portugal, até ao final da época.



O Paços de Ferreira prossegue a preparação para a nova temporada, depois de ter iniciado os trabalhos com um teste frente ao Sporting de Braga, da I Liga, que terminou com uma derrota por 1-0.



O próximo desafio dos 'castores' está agendado para sábado, dia 12, em Guimarães, onde defrontarão o Vitória de Guimarães, às 10:30.



Até ao arranque oficial do campeonato, a formação orientada por Filipe Cândido tem ainda mais seis encontros de preparação agendados.



A equipa pacense recebe a Oliveirense no dia 16, às 10:30, e a Académica três dias depois, também às 10:30. No dia 25, desloca-se a Lousada para defrontar o Elvas, às 10:00, regressando à 'capital do móvel' no dia seguinte para medir forças com o Torreense, também do segundo escalão.



O calendário de julho encerra no dia 30 com a receção ao Lusitânia de Lourosa, às 10:30, enquanto o último ensaio antes da competição oficial será realizado a 02 de agosto, em Fafe, frente à equipa local, com início marcado para as 17:00.







Plantel provisório do Paços de Ferreira para 2025/26:



- Guarda-redes: Marafona e Jeimes.



- Defesas: Gonçalo Cardoso, Rui Pedro, Anilson, Diegão, Miguel Mota, Tiago Ferreira (ex-União de Leiria), Cesário e João Vale.



- Médios: João Caiado e Pavlic.



- Avançados: João Pinto, Joffrey, Costinha, Lumungo, André Liberal, Ricardo Brito, Vlad e Paulo Victor (ex-São João de Ver).







Saíram: Malcolm Barcola, Zé Pedro (emprestado ao Salgueiros), Ícaro, Antunes (terminou carreira), Ferigra, Marcos Paulo, Welton Jr., Gonçalo Nogueira, Afonso Rodrigues, Rui Fonte (terminou carreira) e Marozau.