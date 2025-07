Paços de Ferreira batiza de Diogo Jota topo norte do Capital do Móvel

A bancada topo norte do Estádio Capital do Móvel vai ser batizada com o nome do malogrado internacional português Diogo Jota, antigo jogador do clube, numa decisão que mereceu a aprovação da maioria dos associados presentes na AG realizada no Pavilhão de Moinhos, em Frazão, Paços de Ferreira.



A reunião magna de associados revelou ainda “uma situação financeira muito má”, que, de acordo com uma fonte oficial do emblema a da II Liga de futebol, se expressa numa dívida da SDUQ de “cerca de 5,3 milhões de euros”.



Na mesma AG, os sócios ficaram também a saber que não há fumo branco relativamente à entrada de um acionista para uma futura SAD a constituir e viram confirmada a existência de salários em atraso.



“Uns dias para lá de um mês”, segundo adiantou a mesma fonte.