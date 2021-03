Paços de Ferreira confirma dois jogadores em festa ilegal

O Paços de Ferreira emitiu, esta segunda-feira, um comunicado nas redes sociais no qual confirma que dois jogadores do plantel principal estiveram presentes numa festa ilegal que decorreu em Esposende e que acabou por ser encerrada pelas forças de segurança.



Segundo a nota dos pacenses, João Pedro e David Sualehe são os elementos da formação treinada por Pepa que foram apanhados na polémica festa ilegal, tendo sido identificados pelas autoridades.



"O Paços de Ferreira tomou conhecimento de que os seus atletas João Pedro e David Sualehe foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela justiça e, eventualmente, relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país", assinala o emblema pacense.



"O Paços de Ferreira aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento", termina o comunicado.





João Pedro, de 24 anos, e Sualehe, de 23 anos, vão ser ouvidos esta segunda-feira pelas autoridades judiciais no Tribunal de Esposende.