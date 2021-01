Paços de Ferreira contrata médio argentino

Cristian Parano, de 21 anos, representou o San Antonio FC nas duas últimas temporadas, após ter sido contratado aos argentinos do San Martin San Juan, com um registo de 33 jogos e sete golos em 2019, que lhe valeu a eleição de Jogador Jovem do ano da USL Championship, e 15 presenças e quatro tentos em 2020.



"O novo reforço do FC Paços de Ferreira é um atleta avaliado pelo departamento de scouting do clube e já estava assegurado desde o verão de 2020", informa o Paços nas redes sociais, precisando que o contrato com Parano é válido por três épocas e meia.



O médio argentino é o primeiro reforço neste mercado de inverno do Paços de Ferreira, equipa que já viu sair os defesas esquerdos Oleg, que se vinculou ao Olympiacos, da Grécia, e Simão Rocha, cedido ao Real, do Campeonato de Portugal.