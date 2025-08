Paços de Ferreira garante empréstimo de médio brasileiro Fernandinho

“O FC Paços de Ferreira e o Nova Iguaçu FC chegaram a acordo para a cedência a título de empréstimo do atleta Fernandinho, com opção de compra no final da temporada”, pode ler-se na informação partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.



Para Fernandinho, de 21 anos, o emblema nortenho representa a primeira experiência fora do Brasil, mas o médio, que se define como “competitivo”, diz estar “focado em vencer”.



“Vim cá para somar e ajudar a conquistar os objetivos da equipa. Esta é a minha primeira experiência fora do Brasil e estou um pouco ansioso, mas as expectativas são as melhores”, disse Fernandinho, prometendo “compromisso” no objetivo de “vencer, vencer, vencer”.



Fernandinho é o sétimo reforço do Paços de Ferreira, depois de garantidas as entradas dos defesas André Sousa (ex-Maribor, da Eslovénia), Kauan (cedido pelo Santa Clara) e Tiago Ferreira (ex-União de Leiria), aos quais se juntaram os médios Nito Gomes (ex-Marítimo) e Francisco Ramos (ex-Radomiak Radom, Polónia), além do avançado João Victor (cedido pelo Berço SC).