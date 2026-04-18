Paços de Ferreira reforça luta pela permanência





(Com Lusa)

Num encontro marcado por alternâncias no marcador e erros defensivos de parte a parte, os pacenses alcançaram apenas o segundo triunfo nos últimos seis jogos, subindo provisoriamente ao 13.º lugar, com 35 pontos. O Chaves ocupa, para já, a 10.ª posição, com 39.A tranquilidade classificativa, aliada a uma maior velocidade de execução, permitiu aos transmontanos trocar a bola no bloco defensivo pacense, antevendo golos num jogo em que as equipas se equipararam nos erros defensivos, sobretudo na primeira parte.O Paços, com muita cerimónia na finalização, adiantou-se de grande penalidade, aos 10 minutos, por João Victor, num lance em que o guarda-redes parecia ter a bola controlada, mas acabou por derrubar David Costa.Os flavienses reagiram e marcaram por duas vezes, aos 21 e 24 minutos, por Pedro Pinho, de fora da área, e Roberto, em recarga a remate de Reinaldo, nos dois casos tirando partido da ineficaz marcação defensiva dos locais, que também viriam a beneficiar do desacerto defensivo contrário. Lumungo, aos 28 minutos, e Vlad, aos 39, marcaram, de cabeça, e fizeram as respetivas assistências, surpreendendo os desatentos defesas.Nesta altura, André Rodrigues também juntara o nome aos marcadores, numa finalização fácil entre os centrais pacenses, aos 30 minutos.Nos descontos da primeira parte, o poste ainda travou novo golo dos flavienses, em mais um remate de longe de Pedro Pinho, na mesma baliza que Lumungo, aos 61 minutos, viria a marcar, ‘bisando’ no encontro.O internacional por São Tomé e Príncipe surgiu isolado, beneficiando da escorregadela do defesa que o acompanhava, e bateu Marko pela quarta vez, antes de a equipa fechar os caminhos da sua baliza, segurando a preciosa vantagem.Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.Paços de Ferreira – Desportivo de Chaves, 4-3.Ao intervalo: 3-3.Marcadores:1-0, João Victor, 10 minutos (grande penalidade).1-1, Pedro Pinho, 21.1-2, Roberto, 24.2-2, Lumungo, 28.2-3, André Rodrigues, 30.3-3, Vlad, 39.4-3, Lumungo, 61.Equipas:- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Anilson (André Sousa, 80), Rafael Vieira (Gonçalo Cardoso, 87), Tiago Ferreira, Leandro Dias, Francisco Ramos (Diegão, 68), Nuno Cunha, Vlad (Miguel Mota, 55), David Costa, Lumungo (João Pinto, 80) e João Victor (Diego Fernandes, 67).(Suplentes: Marafona, Miguel Mota, Diegão, Gonçalo Cardoso, André Sousa, Nito Gomes, João Pinto, Diego Fernandes e Iuri Moreira.)Treinador: Nuno Braga.- Desportivo de Chaves: Marko Gudzulic, Tiago Almeida (Carraça, 66), Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Aarón Romero (Kiko Pereira, 73), Pedro Pinto, Ktatau, Robyn Esajas (Wellington, 66), André Rodrigues (David Kusso, 78), Reinaldo e Roberto.(Suplentes: Vozinha, Carraça, Zach Muscat, Mamadou Tounkara, David Kusso, Kiko Pereira, Gabi Rodrigues, Fede Bikoro e Wellington.)Treinador: Vítor Martins.Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marko Gudzulic (8), Nuno Cunha (83) e Reinaldo (90).Assistência: 1.952 espetadores.