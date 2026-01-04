Paços de Ferreira vence dérbi em Penafiel

Este merecido triunfo permitiu aos pacenses afastarem-se, para já, dos lugares de descida, subindo ao 13.º lugar, com os mesmos 19 pontos do Penafiel, 12.º classificado.



Os forasteiros assumiram desde cedo a iniciativa e controlaram quase sempre o jogo, perante uma equipa confortável sem bola, que se limitou a explorar as transições, em especial a velocidade de Zé Leite, pela primeira vez titular, e os lances de bola parada.



De uma saída rápida, com ressalto e posterior bola no braço de um defesa pacense, nasceu o golo inaugural, apontado por Reko, na conversão de uma grande penalidade, assinalada oito minutos após o lance, algo impensável com recurso ao videoárbitro.



O Paços reagiu bem à desvantagem e empatou aos 26 minutos, por Nuno Cunha, a concluir uma boa jogada coletiva, podendo ter consumado a reviravolta pouco depois, mas Femenías defendeu o remate de Costinha.



O guião do jogo manteve-se inalterável na segunda parte, com o Penafiel a criar perigo nas bolas paradas e o Paços a querer mais do jogo e a ser recompensado aos 55 minutos, numa saída trabalhada com bonita finalização de João Pinto.



Até ao final, os rubro-negros tentaram e conseguiram mais aproximações à baliza contrária, mas os pacenses foram solidários na defesa da sua baliza e, mesmo no fim, até podiam ter voltado a marcar.











Jogo no estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Paços de Ferreira, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



1-0, Reko, 14 minutos (grande penalidade).



1-1, Nunu Cunha, 26.



1-2, João Pinto, 55.















Equipas:



- Penafiel: Joan Femenías, Gonçalo Negrão (Bruno Pereira, 81), Jaime Sánchez, Cláudio Silva, Iano Simão, Dani Molina (Pedro Sá, 65), Reko, Rúben Alves, Zé Leite (Suker, 75), Séry (Raúl Alcaina, 46) e Davo (Álvaro Santos, 65).



(Suplentes: Miguel Oliveira, João Miguel, Francisco Ferreira, Bruno Pereira, Pedro Sá, Teddy Alloh, Álvaro Santos, Suker e Raúl Alcaina.)



Treinador: José Manuel Aira.







- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Miguel Mota, Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos, João Pinto (Anilson, 77), Nuno Cunha (Diego Fernandes, 84), Costinha (Fernandinho, 69), João Victor (Kauan, 84) e Vlad (Leandro Dias, 77).



(Suplentes: Marafona, Anilson, Diegão, Kauan, Gonçalo Cardoso, Leandro Dias, Nito Gomes, Fernandinho e Diego Fernandes.)



Treinador: Nuno Braga.











Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Nuno Cunha (21).



Assistência: 2.099 espetadores.