Paços de Ferreira vence e atrasa Desportivo de Chaves na luta pela subida

O encontro tinha um caráter de ‘final’ para as duas equipas, mas a pressão pesava mais do lado do Paços, confirmado o inesperado triunfo do FC Porto B no reduto do também candidato à promoção Torreense (4-2), mas ninguém fugiu às suas responsabilidades.



As duas equipas colocaram máxima intensidade em todas as suas ações, proporcionando um jogo de parada e resposta, com oportunidades repartidas, num registo que se manteve até ao lance que decidiu o encontro, aos 47 minutos.



Rui Fonte foi abraçado na área por Júnior Pius, que acabou por ser expulso após demorada consulta ao videoárbitro, com Antunes a transformar em golo a respetiva grande penalidade.



A história do jogo mudou a partir deste lance, com os flavienses a acusarem a desvantagem numérica e no resultado, acabando mesmo por sofrer o segundo nos instantes finais do jogo, num livre direto de Welton Jr., com o defesa Aarón na baliza após expulsão de Vozinha.



Esta parte final contrastou com o registo de equilíbrio e maior qualidade do primeiro tempo, com os dois guarda-redes em plano de evidência, com jogadores isolados e uma bola no ‘ferro’.



Com este resultado, o Paços de Ferreira manteve o 15.º lugar, agora com os mesmos 30 pontos de Leixões (13.º) e Portimonense (14.º), mantendo cinco de vantagem sobre o FC Porto B (16.º), em zona de play-off de permanência.



O Desportivo de Chaves, vitorioso nos dois últimos jogos, continua na luta pela subida de divisão, mas arrisca perder o atual terceiro lugar (44 pontos) no final da jornada.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Desportivo de Chaves, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Antunes, 53 minutos (grande penalidade).



2-0, Welton Jr., 90+7.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Miguel Mota (Anilson, 79), Ícaro, Gonçalo Cardoso, Antunes (Rui Pedro, 79), Marcos Paulo, Gonçalo Nogueira, Pavlic (João Caiado, 70), Lumungo, Rui Fonte (Welton Jr., 84) e Costinha (Marozau, 84).



(Suplentes: Zé Pedro, Anilson, Diegão, Ferigra, Rui Pedro, João Caiado, Welton Jr., Joffrey e Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Júnior Pius, Vasco Fernandes, Tiago Almeida (Aarón, 78), Pedro Pinho, Pedro Pelágio (Roan Wilson, 56), Alberto Soro (Rúben Pina, 56), Pedro Tiba (André Ricardo, 84), Leandro Sanca (Rui Gomes, 78) e Tiago Reis.



(Suplentes: Rodrigo Moura, Aarón, Roan Wilson, André Ricardo, Hélder Morim, Wellington, Rúben Pina, Paul Ayongo e Rui Gomes).



Treinador: Marco Alves.







Árbitro: Sérgio Guelha (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Almeida (12), Antunes (65), Pavlic (65), Costinha (75) e Roan Wilson (90+1). Cartão vermelho direto para Júnior Pius (50) e Vozinha (90+4).



Assistência: 2.564 espetadores.