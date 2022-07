Paços de Ferreira vence Famalicão em jogo de preparação

O reforço brasileiro Arthur Sales anotou o único golo, aos 66 minutos, num encontro de preparação em que os pacenses voltaram a contar de início com os experientes Luiz Carlos e Gaitán, elementos que têm sido geridos com 'pinças' pelo técnico César Peixoto.



O Paços de Ferreira volta a jogar às 18:00, desta feita no relvado de treinos do estádio Capital do Móvel, e à porta aberta, frente ao Trofense, equipa da II Liga.