Paços de Ferreira vence Nazarenos e segue em frente na Taça de Portugal

Tal como se antecipava, a formação ‘pacense’ assumiu o controlo do jogo desde início, todavia, apenas criou perigo pela primeira vez, aos 18 minutos, quando Matheus Martins ‘disparou’ à esquerda do ataque. Pouco depois foi Lumongo a tentar a sorte, mas faltou acerto.



Já do lado do Nazarenos, o primeiro remate surgiu apenas aos 29 minutos, por Wagner Ferreira.



Numa primeira parte escassa em oportunidades, foi preciso esperar pela etapa complementar para chegar o golo decisivo.



E logo aos 47 minutos: na conversão de um livre à esquerda do ataque, Anilson aproveitou um ressalto na barreira para decidir a eliminatória.



Gonçalo Cardoso, Costinha, Lumongo e Rafa Vieira ainda ameaçaram ampliar a vantagem por várias ocasiões, todavia as tentativas revelaram-se infrutíferas, duas das quais evitadas pela barra e outra por um corte crucial de Uli Magalhães.



