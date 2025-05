Paços de Ferreira vence Viseu e vai jogar play-off de manutenção na II Liga

Pavlic, aos 25 minutos, marcou o golo que deu os três pontos aos pacences, num jogo em que a vitória garantiu à formação da Capital do Móvel a disputa do play-off, evitando assim ter de fazer outras contas com a Oliveirense, que também disputava a vaga.



Depois de uma melhor engrada da formação beirã, o Paços de Ferreira equilibrou o jogo e, depois de uma primeira ameaça, aos 18 minutos, os comandados de Filipe Cândido chegaram ao golo aos 25, com um remate colocado de Pavlic a bater o guarda-redes contrário.



No segundo tempo, os viseenses foram mais ativos na procura do golo, mas sem capacidade para criarem grandes embaraços a Marafona, realçando-se apenas um cabeceamento perigoso de André Clóvis, aos 73, após cruzamento na direta de Paulinho, com a bola a passar muito perto do poste.



Com os muitos adeptos pacences a festejaram nas bancadas do Fontelo cada golo do Felgueiras - bateu 2-1 a Oliveirense -, o Paços de Ferreira tranquilizou-se e soube segurar um resultado que será sempre um mal menor, evitando a descida direta e indo discutir a manutenção no play-off.