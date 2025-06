Paços de Ferreira ‘vira’ play-off e assegura manutenção na II Liga

A jogar em casa, o Paços de Ferreira, que no encontro da primeira mão foi derrotado no estádio do Restelo, em Lisboa, por 2-1, igualou a eliminatória aos 57 minutos através de uma grande penalidade convertida por Antunes, e levou a decisão para prolongamento, no qual se impôs com um golo de Vladislav Morozov, nos descontos do primeiro tempo (105+1).



O Paços de Ferreira tinha assegurado presença play-off de acesso/manutenção depois de terminar como 16.º e penúltimo classificado da II Liga 2024/25, enquanto o Belenenses disputou esta fase depois de ter sido terceiro na fase de apuramento de campeão da Liga 3.