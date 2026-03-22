Palmeiras lidera isolado

(Com Lusa)

No Morumbi, um golo do colombiano Jhon Arias, logo aos seis minutos, garantiu o terceiro triunfo seguido dos palmeirenses no Brasileirão, que lhes permitiu chegar aos 19 pontos, agora com mais três do que o rival citadino, que é segundo.O Fluminense, que bateu o Atlético Mineiro por 1-0, é terceiro, em igualdade com o São Paulo, seguido por Bahia (14) e Flamengo (13), de Leonardo Jardim, ambos com menos dois jogos realizados.