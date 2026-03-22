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Palmeiras lidera isolado

Palmeiras lidera isolado

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, isolou-se na liderança do campeonato brasileiro ao vencer por 1-0 em casa do São Paulo, no dérbi paulista da oitava jornada.

RTP /
Reuters

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No Morumbi, um golo do colombiano Jhon Arias, logo aos seis minutos, garantiu o terceiro triunfo seguido dos palmeirenses no Brasileirão, que lhes permitiu chegar aos 19 pontos, agora com mais três do que o rival citadino, que é segundo.

O Fluminense, que bateu o Atlético Mineiro por 1-0, é terceiro, em igualdade com o São Paulo, seguido por Bahia (14) e Flamengo (13), de Leonardo Jardim, ambos com menos dois jogos realizados.

(Com Lusa)
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