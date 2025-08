Panteras Negras FC inscrito no quarto escalão distrital da associação do Porto

Fonte ligada ao processo disse hoje à agência Lusa que o clube presidido por Nuno Fonseca passou a constar da lista de filiados da AF Porto e vai alinhar na condição de anfitrião no Parque Desportivo de Ramalde, a cerca de 2,5 quilómetros do Estádio do Bessa, onde o Boavista realizará os seus encontros caseiros no último patamar distrital.



A equipa treinada por Milton Ribeiro contará apenas com uma equipa sénior e vai iniciar os trabalhos de pré-época no sábado, com a realização de exames médicos, estando a estreia oficial agendada para o fim de semana de 13 e 14 de setembro, com adversário ainda por designar.



Uma semana antes, nos dias 06 e 07 do mesmo mês, arrancam os restantes três escalões da AF Porto, sendo que o principal contempla a Boavista SAD, que, após ter ficado de fora dos campeonatos nacionais, também indicou como recinto para jogar em casa o Estádio do Bessa, gerido pelo clube ‘axadrezado’, detentor de 10% do capital social daquela sociedade.



A SAD comandada pelo senegalês Fary Faye deveria disputar a II Liga na temporada 2025/26, mas não conseguiu inscrever-se nas provas organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e, mais tarde, também viu negado o licenciamento para participar na Liga 3, tutelada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A ausência de pressupostos financeiros sustentou esse desfecho, que levou o clube liderado por Rui Garrido Pereira a criar uma equipa sénior independente da SAD, numa altura em que as duas entidades enfrentam processos de insolvência, antes do aparecimento do Panteras Negras Footballers Club, cuja designação faz referência à claque e ao nome original do Boavista.



Despromovido à II Liga em maio, após fechar a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, com 24 pontos, o Boavista concluiu um trajeto de 11 épocas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história, face ao título vencido em 2000/01.