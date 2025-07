Patrick de Paula reforça meio-campo do Estoril Praia

O jogador de 25 anos, que se destacou no Palmeiras, onde nos escalões de formação conquistou um campeonato brasileiro sub-20, uma Taça Rio Grande do Sul sub-20 e uma Taça do Brasil sub-20, tem ainda no currículo, como sénior, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Taças dos Libertadores.



O médio ‘canarinho’ vai estrear-se no futebol europeu e confessa-se entusiasmado com esse desafio.



“Vir jogar para a Europa é uma oportunidade de poder crescer e aprender num clube gigante. Estou aqui para aprender com os meus companheiros e eles comigo também. Estou feliz e não vejo a hora de entrar em campo”, disse o médio em declarações ao site do clube da Linha, acrescentando que espera uma “grande época, tanto a nível individual como coletivo”.



Patrick é o sexto reforço da equipa liderada por Ian Cathro, que já tinha anunciado Lomitadze (ex-Dínamo Tbilissi, Geórgia), Pizzi (ex-APOEL, Chipre), Khayon Edwards (Arsenal, Inglaterra), Frank Aziz (ex-Strikers FC, EUA) e Martin Turk (ex-Ruch Chorzów, Polónia).



“O Estoril Praia merece um lugar mais alto, pelo que vamos trabalhar e dedicar-nos diariamente para estarmos mais próximos de consegui-lo. A única coisa que posso prometer aos adeptos é a minha dedicação. Dentro de campo, tenho a responsabilidade de dar o meu máximo enquanto faço o que gosto, correndo pelos meus companheiros e ajudando com vitórias, golos e assistências que é o que sei fazer melhor”, terminou o jogador, que vai envergar a camisola com o número 45.