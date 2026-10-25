Patrick Morais de Carvalho reconduzido como presidente do Belenenses





(Com Lusa)

Nas primeiras eleições com listas autónomas do clube, face aos novos estatutos, participaram 1234 associados no sufrágio, tendo Patrick Morais de Carvalho (lista B) recolhido 5465 votos, enquanto Pedro Mascarenhas Santos (lista A) teve 2332.“É com muita humildade, honra e confiança que vou abraçar o próximo mandato de quatro anos. Felicito Pedro Mascarenhas Santos, Abel Vieira e Carlos Canhoto Fernandes pela disponibilidade que tiveram em constituir listas e apresentarem-se ao sufrágio. Vamos ter quatro anos de trabalho intenso pela frente. Agradeço a manifestação de maturidade dos sócios, num ato eleitoral que decorreu muito bem”, expressou o dirigente, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.Presidente dos ‘azuis’ desde 2014, Patrick Morais de Carvalho contará com oito ‘vices’, sendo eles Ana Simões Ferreira, António Rapoula, Miguel Amado, Miguel Barreiros, Paulo Amaral, Paulo Vítor Costa, Pedro Alpalhão e Pedro Lourenço.A candidatura encabeçada por Patrick Morais de Carvalho venceu mesmo todos os órgãos sociais, com António Filipe (lista D) a tornar-se novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, com 68% (5335), contra 32% (2487) de Abel Vieira (lista C).O ex-deputado e antigo candidato à Presidência da República terá Carlos Jaime Santos como vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, além das secretárias Anabela Gordo, Carla Pedrosa, Inês Bessone Mauritti e Lurdes Moutinho.Já no Conselho Fiscal e Disciplinar, a votação foi mais renhida, mas a lista F, de Luciano Rodrigues, venceu com 59% (4549 votos), superando os 41% (3191) de Carlos Canhoto Fernandes, antigo candidato à presidência da direção, em 2020.Com quatro vogais a auxiliar Luciano Rodrigues, Armando José Bernardo será o Revisor Oficial de Contas, com Hugo Henriques, Manuel Manso Neto Rosas e Ricardo Schedel a comporem a restante equipa do Conselho Fiscal e Disciplinar.