Paulo Bento defende que VAR “trouxe justiça” e aproximou Sporting dos rivais

Em declarações aos jornalistas, à margem do Fórum de treinadores, em Albufeira, no Algarve, Paulo Bento considerou que o VAR “trouxe justiça ao futebol”, sublinhando que a tecnologia teve um papel relevante no equilíbrio competitivo entre os chamados grandes.



“Era alguma coisa mais Benfica/FC Porto e trouxe o Sporting para um patamar de igualdade. Foi o VAR que muita gente critica, mas que tem de ser enaltecido”, apontou.



Segundo Paulo Bento, o sistema “ajudou aquele [Sporting] que estava um bocadinho fora do grupo”, numa referência ao domínio de Benfica e FC Porto.



O antigo treinador dos ‘leões’ associou também a evolução recente do Sporting a um processo de estabilização interna, apontando como momento de viragem a formação de uma estrutura liderada pelo presidente Frederico Varandas, pelo diretor desportivo Hugo Viana e pelo treinador Ruben Amorim.



Segundo Paulo Bento, esse “triângulo” permitiu criar bases sólidas no clube, num percurso que culminou com a conquista do campeonato nacional, num contexto que considerou particular devido à pandemia de covid-19, “mas sem retirar mérito” ao Sporting.



Ainda sobre o VAR, o técnico reconheceu que existem críticas ao seu funcionamento, mas defendeu que o princípio deve ser preservado.



“Outra coisa é que nem pela televisão consigam arbitrar um jogo, isso já é algo diferente”, afirmou, distinguindo a ferramenta tecnológica da sua aplicação prática.



Paulo Bento reforçou que a redução da margem de “decisão subjetiva” dos árbitros poderá contribuir para “aumentar a justiça no futebol português”, defendendo a continuidade do sistema.



