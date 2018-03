Paulo Futre considera que o Sporting pode eliminar o Atlético Madrid

Comentários 17 Mar, 2018, 12:22 | Futebol Nacional

“O Atlético pode ter um dia menos bom e aí o Sporting pode aproveitar, porque tem bons jogadores, um grande ponta de lança, um menino que pode resolver um jogo em qualquer momento, que é o Gelson, um trinco que é dos melhores do mundo, que é o William Carvalho, e um dos melhores guarda-redes do mundo”, disse Paulo Futre à agência Lusa sobre a eliminatória que opõe os dois clubes do seu coração nos quartos de final da Liga Europa.



O antigo 'craque' português lembrou que o Sporting “podia ter vencido ao Barcelona em Alvalade, com uma pontinha de sorte, e não merecia ter perdido de todo, e fez dois bons jogos com a Juventus”.



Questionado sobre o porquê de não atribuir favoritismo ao Atlético Madrid, Futre foi direto: “Porque conheço o Sporting e sei que pode ter um grande dia e o Atlético um mau dia, como teve frente ao Qarabag e noutros jogos, e aí tudo pode acontecer. Mas também sei que o Atlético defende muito bem, é muito forte taticamente e se tem um dia bom é muito difícil a qualquer equipa ganhar-lhe, mesmo tratando-se de um Barcelona ou de um Real Madrid.”



“Acho que o primeiro jogo vai ser muito tático em Madrid, as duas equipas vão tentar não cometer erros e a eliminatória vai ser decidida em Alvalade”, prognostica Paulo Futre, que não poupa elogios à equipa do clube onde é um verdadeiro ídolo dos seus adeptos.



Desde logo, considera que o Atlético “é a equipa que melhor defende na Europa, uma autêntica muralha defensiva”, além de contar com alguns craques “como Griezmann e Diego Costa e com jogadores muito importantes no meio campo, como Koke e Saúl, que podem marcar em qualquer momento, e com o Oblak, o melhor guarda-redes do mundo”.



Futre tem uma explicação para a subida de rendimento do Atlético Madrid nos últimos dois meses: “Uma das razões é o Griezmann. Nos primeiros dois meses houve grande confusão com o interesse do Barcelona, estava a ser contestado, em mau momento e a falhar golos que não costuma falhar. Depois da polémica do Barcelona ter acalmado, começámos a ver o melhor Griezmann e a chegada do Diego Costa teve um peso tremendo a nível ofensivo, sem falar do Vitolo, que, apesar de não ser titular, é um bom jogador e foi uma mais valia para o plantel.”



Reforça mesmo que a eliminação do Atlético na Liga dos Campeões se deveu a Griezmann: “A equipa defendeu sempre bem, mas faltava o golo, que começou a aparecer nestes últimos dois meses. O Atlético estava a 11 ou 12 pontos do Barcelona e, há 15 dias, foi a Camp Nou a cinco pontos apenas, o que demonstra bem o quanto cresceu.”



Falando do Sporting, Futre desvaloriza as dificuldades com que o Sporting se deparou para eliminar os checos do Viktoria Plzen, alegando que a relva, sem servir de desculpa, teve a sua influência e que a equipa podia ter resolvido o jogo muito mais cedo, recordando as oportunidades perdidas por Bryan Ruiz, Acuna e o penálti falhado por Bas Dost.



Inevitavelmente, esta eliminatória vai deixar Futre com o coração dividido, como ele próprio confessou: “É um problema para mim, como já foi em 2009 e 2010. São duas equipas muito importantes na minha vida, que estão no meu coração. Podia dizer que o Atlético já ganhou duas ligas Europa e que, por isso, queria que, desta vez, ganhasse o Sporting, mas não consigo. Digo apenas que ganhe o melhor. Sei que vou estar triste pela que ficar de fora e contente pela que vai passar. O que eu esperava e sonhava era que fossem os dois à final, assim só tinha de sofrer 90 minutos e não 180.”