Paulo Henrique rescindiu com o Radomiak

“A decisão do Paulo Henrique não foi impulsiva, mas o resultado de um padrão prolongado de incumprimentos graves e prejudiciais por parte do clube Radomiak Radom, justificando plenamente a rescisão imediata do contrato de trabalho”, defende o advogado Tiago Coelho, numa posição enviada à agência Lusa.



O Radomiak Radom anunciou que vai contestar a transferência em definitivo do defesa Paulo Henrique, que assinou por duas épocas com o Marítimo, da II Liga portuguesa, por rescisão unilateral do contrato.



Em reação, o advogado do lateral-esquerdo de 28 anos afirma que o clube polaco “desconsiderou deliberadamente os mais elementares padrões legais e regulamentares estabelecidos pelas entidades que regem a futebol a nível mundial”, uma situação que foi denunciada às entidades próprias.



A defesa do jogador esclarece que não pode “apresentar neste momento, todos os argumentos” invocados para a rescisão do contrato, mas adianta que o clube “nunca forneceu explicações ou um plano claro para resolver as graves situações”.



“O clube persistiu em manter a conduta que vinha perpetrando durante todo o tempo de execução do contrato, levando ao cúmulo de o nosso cliente desconhecer quando, quanto, de que forma e até por quem lhe seria liquidado o salário, supostamente mensal, nos termos da relação contratual estabelecida com o clube”, lê-se no comunicado.



Apesar da situação, o jogador Paulo Henrique “deseja o melhor” para o Radomiak Radom e agradece o apoio dos adeptos polacos.



O clube 12.º classificado na primeira divisão da Polónia na última temporada revelou que a transferência do jogador açoriano vai agora ser analisado pelo departamento jurídico, reforçando que não aceita “tal comportamento” por parte do futebolista.