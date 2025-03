Paulo Lourenço nega benefício na "Operação Mais Valia"

O advogado Paulo Lourenço trabalhou como secretário-geral na FPF entre 2012 e 2018, e como assessor jurídico do então presidente, Fernando Gomes, enquanto António Gameiro, doutorado em Direito, foi deputado do PS eleito cinco vezes por Santarém, tendo saído da Assembleia da República em 2023.









Paulo Lourenço e o antigo deputado do PS António Gameiro foram constituídos arguidos na Operação Mais Valia, depois de na terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) ter efetuado buscas em vários locais, entre eles a sede da FPF, por suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal.”, garantiu Paulo Lourenço, em comunicado.Na mesma missiva, o antigo dirigente garantiu não ter “nada a esconder” e que colaborou “desde o primeiro momento com as autoridades”, dizendo“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esta situação se esclareça com a máxima celeridade, não só para demonstrar inequivocamente a minha inocência, mas também para compreender como e por que razão fui arrastado para esta investigação”, assegurou.Paulo Lourenço concluiu dizendo confiar “plenamente na justiça” e esperando que “este processo seja conduzido com rigor, imparcialidade e rapidez, para que a verdade prevaleça”.