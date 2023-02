Paulo Mendes orienta BSAD frente ao FC Porto B

Nandinho, que assumiu o cargo de treinador da BSAD a partir da quarta jornada, após a saída de José Maria Pratas, deixa o conjunto lisboeta na 16.ª posição da II Liga, de acesso ao "play-off" de manutenção, com 16 pontos, abandonando o posto depois do empate (1-1) na receção ao Trofense, rival na luta pela permanência, na segunda-feira.Uma decisão sobre o sucessor de Nandinho só será tomada depois da visita ao reduto do FC Porto B, sendo que, para essa partida, a direção liderada por Rui Pedro Soares nomeou Paulo Mendes, até aqui treinador adjunto, para assumir as rédeas da equipa.Paulo Mendes, de 56 anos, tem no currículo passagens por 1.º Dezembro, Oriental, Pinhalnovense, Oeiras, Pêro Pinheiro ou Elvas, em Portugal, para além de SO Armée (Costa do Marfim) e, como adjunto, dos chineses do Shenzhen FC e do Beijing Renhe.Já Nandinho, de 49 anos, deixa o seu terceiro clube em Portugal, depois de Gil Vicente e Famalicão, tendo representado, por dois anos, a equipa B dos espanhóis do Almería.