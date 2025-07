Paulo Vítor reforça Vitória de Guimarães

“*O nome de Paulo Vítor consta agora do glossário de atletas profissionais do Vitória Sport Clube para a época 2025/2026. O atleta brasileiro, natural de Imperatriz, no Brasil, chega a Guimarães emprestado pelos russos do Akron Togliatti. O contrato de cedência do atleta de 23 anos é válido por uma época”, refere a nota, que informa ainda que o jogador começa a treinar na sexta-feira.



Utilizado em 19 jogos oficiais pela equipa que se classificou na nona posição da I Liga russa na época 2024/25, o brasileiro, de 23 anos, regressa a Portugal, onde já representou o Nacional.



O defesa cumpriu 17 jogos pelos madeirenses na época 2022/23, por empréstimo do Botafogo do Paraíba, e integrou o plantel alvinegro a título definitivo em 2023/24, temporada em que cumpriu 39 jogos oficiais pela equipa que ascendeu à elite do futebol luso, após ser vice-campeã da II Liga.



Além do Botafogo da Paraíba, o central de 1,90 metros representou ainda, no Brasil, o Marília, o Timon e a Imperatriz, clubes do estado nordestino do Maranhão, de onde é natural.



Paulo Vítor é a terceira contratação do Vitória para o eixo da defesa, a par de Miguel Nóbrega e de Thiago Balieiro, integrando um ‘leque’ de reforços que conta ainda com o guarda-redes Juan Castillo, o lateral esquerdo Lebedenko, o médio Mitrovic e os extremos Fabio Blanco e Oumar Camara.