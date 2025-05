Pedro Álvaro deixa Estoril Praia em final de contrato

O vínculo do defesa de 25 anos com o emblema da Linha de Cascais termina no dia 30 de junho, não sendo ainda conhecido o seu destino, depois de 95 partidas, distribuídas por três anos de contrato com os estorilistas.



“Se vou ter saudades é porque fui genuinamente feliz aqui, porque este clube é mesmo especial, é mágico. Só quem passa por cá é que entende isso, sou imensamente grato a todos com quem trabalhei ao longo destes três anos - treinadores, staff, direção… todos vocês contribuíram para que me sentisse em casa desde o primeiro dia e fizeram de mim um jogador melhor”, escreveu o futebolista nas suas redes sociais.



Minutos depois, o clube da Amoreira confirmou a saída do central nos seus canais oficiais, nos quais publicou declarações do jogador, que assegurou que irá “sentir saudades” de uma instituição na qual se sentiu “feliz”.



Pedro Álvaro, que se formou no Benfica, torna-se a primeira saída confirmada no plantel dos ‘canarinhos’, que registará algumas mudanças este verão.



O Estoril Praia, orientado por Ian Cathro, terminou a I Liga na oitava posição, conquistado na última jornada da competição com uma vitória sobre o Estrela da Amadora que lhe permitiu ultrapassar o Casa Pia nesse posto.