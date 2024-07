Pedro Amaral troca o PAS Lamia pelo Estoril Praia

Segundo nota divulgada no site oficial dos "canarinhos", Pedro Amaral assinou contrato por duas temporadas, até 2026, sendo o quarto reforço confirmado para o conjunto orientado por Ian Cathro depois do avançado marroquino Yanis Begraoui, o defesa togolês Kevin Boma e o médio espanhol Jandro Orellana.”, descreveu o departamento de comunicação do Estoril Praia, em comunicado.Ainda não é conhecido todo o calendário oficial de jogos de preparação dos estorilistas, tendo já sido divulgado que no próximo dia 24 será realizado um jogo-treino frente ao Estrela da Amadora, igualmente da I Liga de futebol.