Pedro Barcelos regressa a Portugal para reforçar o Académico de Viseu

O brasileiro, de 29 anos, é o quinto reforço oficialmente confirmado na formação orientada por Sérgio Vieira, tendo assinado até 2027, e é o quarto contratado para o setor defensivo da equipa, depois do defesa-direito Tomás Domingos (ex-Marítimo) e dos centrais Rúben Pereira (ex-Penafiel) e Anthony Correia (ex-Vizela), aos quais se junta na lista de reforços o médio Rodrigo Guedes (ex-Amarante).



Pedro Barcelos fez praticamente toda a carreira em Portugal, tendo passado por clubes como o Sporting de Viana, Cova da Piedade, Louletano e Mafra, tendo, após quatro temporadas, se transferido para o América Mineiro, equipa da Série C do futebol brasileiro.



“Eu e o Académico já temos uma ligação de alguns anos”, referiu o atleta aos meios de comunicação dos viseenses, lembrando: “Quando cheguei do Brasil, há uns 12 anos, Viseu foi a primeira cidade que visitei, o meu segundo jogo profissional foi contra o Académico e o meu primeiro golo foi contra o Académico”.



O plantel do Académico de Viseu continua a cumprir o plano de pré-época, que inclui nove partidas de preparação, a primeira das quais em 12 de julho, frente à formação da Lusitânia de Lourosa, este ano promovida à Liga 3.