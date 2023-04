Pedro Bessa assume interinamente o comando do Académico de Viseu

Apesar das funções que desempenha desde fevereiro de 2021 como homem forte do futebol academista, Pedro Bessa tem as habilitações necessárias para constar na ficha de jogo como treinador principal do Académico de Viseu e, assim, a SAD evitar eventuais sanções por não respeitar esse pressuposto das normas competitivas no futebol profissional.



Pedro Bessa tem um histórico como coordenador de scouting no Estoril Praia, Sporting e Tondela, tendo, como diretor desportivo, experiência nas equipas do Feirense e do Vilafranquense.



Vai no sábado comandar a equipa técnica do Académico de Viseu, na qual se mantêm Gil Oliveira, preparador físico, Gonçalo Ricca, analista de jogos, e Diogo Almeida, treinador de guarda-redes.



Com Jorge Costa, que chegou ao Académico de Viseu em setembro de 2022, na altura para assumir o comando técnico da equipa após a saída de Pedro Ribeiro, deixam também Viseu os restantes elementos da equipa técnica que com ele chegaram à cidade de Viriato.



O Académico de Viseu recebe no sábado, no Estádio do Fontelo, a Oliveirense, pelas 11:00, em jogo da 29.ª jornada da II Liga.