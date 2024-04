Pedro Dias é o novo secretário de Estado do Desporto

Aos 55 anos, Pedro Dias assume a responsabilidade pela pasta do desporto em Portugal após um década ligado à FPF, sob a liderança de Fernando Gomes, em que, além da pasta do futsal e do futebol de praia, também teve o papel da coordenação da formação de treinadores de futebol, futsal e futebol de praia.



Com formação académica na Universidade de Beira Interior e na Universidade do Minho, em que depois também mais tarde ocupou cargos de relevo na parte desportiva, Dias está também ligado à UEFA desde 2012, fazendo parte do Comité de Futsal e Futebol de Praia.



O novo secretário de Estado foi também membro, desde 2017, da Comissão de Educação Física e Desporto na Escola do Comité Olímpico de Portugal e, em 2015, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, na altura Cavaco Silva.



Foi presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) entre 1993 a 1995 e membro do Comité Executivo da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU) entre 2003 e 2011.



Na juventude, Pedro Dias, nascido em Vila Nova de Gaia, passou pelos escalões de formação do FC Porto em futebol e, mais tarde, chegou a ser jogador federado de futsal.



Ao nível ministerial, o Desporto vai permanecer sob a alçada dos Assuntos Parlamentares, e do ministro Pedro Duarte, tal como acontecia no mais recente Governo socialista, com Ana Catarina Mendes, depois de ter estado sob a tutela da Educação, com Tiago Brandão Rodrigues.



Na Secretaria de Estado, sucede a João Paulo Correia, que detinha ainda a pasta da Juventude, agora com Ministério próprio.