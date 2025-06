Pedro Dias mantém pasta do Desporto

Com historial ligado ao futsal e ao desporto académico, Pedro Dias mantém assim a responsabilidade pela pasta do desporto em Portugal, após uma década ligado à FPF, sob a liderança de Fernando Gomes, agora presidente do Comité Olímpico de Portugal.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou hoje a lista de 43 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o XXV Governo Constitucional.O Presidente da República deu quinta-feira posse ao primeiro-ministro e aos 16 ministros do XXV Governo Constitucional, o segundo executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.A posse dos secretários de Estado está marcada para esta sexta-feira, às 12h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.