Pedro Ganchas reforça o Paços de Ferreira

O anúncio da contratação acontece no último dia do mercado de transferências inverno de e vem colmatar a ausência por lesão, até ao final da época, de Flávio Ramos.”, pode ler-se na breve nota informativa partilhada pelo Paços nas suas redes sociais.O Benfica também confirmou a transferência, desejando sucesso ao defesa central.Pedro Ganchas, de 21 anos, fez quase toda a formação no Benfica, contando ainda com passagens pelo Carregado e Sacavenense, e esta temporada contabiliza um golo em 11 presenças na equipa B do Benfica.

Ganchas é o quarto reforço do Paços de Ferreira no mercado de inverno, depois de o clube nortenho ter assegurado para o ataque os empréstimos do francês Noa Cervantes e do costa-marfinense N’Dri Koffi, ambos pertencentes aos franceses do Stade de Reims, e ainda do espanhol Adrián Butzke, dos quadros dos espanhóis do Granada.