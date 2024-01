Pedro Malheiro desfalca Boavista entre três e quatro semanas com lesão muscular

O lateral direito, de 22 anos, sentiu dores na coxa direita nos últimos instantes do empate alcançado na receção aos ‘dragões’ (1-1), mas continuou em campo até ao final do jogo.



Pedro Malheiro já tinha estado ausente dos relvados durante mais de dois meses, entre setembro e novembro de 2023, com uma lesão muscular na coxa esquerda, e reintegra agora o boletim clínico do clube, a par de César, Luís Pires, Júlio Dabó e Salvador Agra.



Esse quinteto ficará ausente da visita do Boavista ao Vizela, da 17.ª jornada da I Liga, e derradeira da primeira volta, que se disputará no domingo, tal como o médio guineense Ibrahima Camará, que foi expulso com cartão vermelho direto no duelo com o FC Porto.



De fora das opções do treinador Ricardo Paiva prosseguem igualmente o defesa central Chidozie e o lateral esquerdo Bruno Onyemaechi, ambos convocados pela seleção da Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, para a 34.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN2023), que decorre entre sábado e 11 de fevereiro, na Costa do Marfim.



O Boavista, 11.º classificado, com 17 pontos, defronta o Vizela, 17.º e penúltimo, com 13, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio do FC Vizela, em encontro da 17.ª jornada do campeonato, tendo arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.