Pedro Mendes é reforço do Estrela da Amadora

O experiente futebolista, de 32 anos, regressa assim ao futebol português, depois de efetuar a formação no Sporting e no Real Massamá, clube pelo qual se estreou a nível sénior, cedido pelos "leões", que também o emprestaram ao Servette e ao Real Madrid.Pedro Mendes terminou o vínculo com o Sporting em 2013/14, temporada em que foi para Itália, país onde jogou no Parma e no Sassuolo, antes de rumar a França, primeiro para o Rennes e mais tarde para o Montpellier, que representou de 2017/18 até agora.O técnico estrelista já abordou, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estoril Praia, a contratação de Pedro Mendes, que ainda ficará de fora desse encontro.”, expressou Sérgio Vieira.O central soma uma internacionalização pela equipa das quinas, em 2018, num duelo particular frente à Escócia no qual alinhou durante 34 minutos, sendo agora a sétima contratação do conjunto orientado pelo treinador Sérgio Vieira para esta temporada.Pedro Mendes junta-se ao lateral esquerdo Shinga (ex-Sporting da Covilhã), aos médios Pedro Sá (ex-Portimonense), Léo Cordeiro (ex-Mafra) e Manuel Keliano (ex-1.º Agosto, Angola), e aos avançados Léo Jabá (ex-São Bernardo, Brasil) e Alioune Ndour (ex-BSAD).Por outro lado, o Estrela da Amadora perdeu o defesa central Rui Correia – que assinou pelo Belenenses -, o médio Latyr Fall e o avançado João Silva, ambos ainda sem clube.O Estrela da Amadora, ainda sem pontos, recebe o Estoril Praia no jogo de abertura da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, pelas 20h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, que terá a arbitragem de José Bessa.