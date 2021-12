Pedro Miguel é o novo treinador do Varzim

O novo técnico dos poveiros, de 54 anos, que assinou um vínculo até ao final da temporada, estava sem clube desde que, na época passada, deixou o comando da Oliveirense, também de II Liga, após cinco anos consecutivos no emblema de Oliveira de Azeméis, localidade de onde é natural.Pedro Miguel teve uma outra passagem pelo comando da Oliveirense, entre 2004 e 2012, que durou oito épocas seguidas, contando ainda no currículo com duas temporadas a orientar o Feirense e um outra o Leixões.Para este novo desafio na Póvoa de Varzim, Pedro Miguel tem o objetivo de tirar a equipa do 17.º e penúltimo lugar da classificação, frutos dos apenas sete pontos conseguidos em 13 jornadas, com um vitória e quatro empates.

O treinador, que se vai estrear este domingo, na receção ao Trofense, da 14.ª jornada da II Liga, vem acompanhado pelos adjuntos Gabriel Couto, Bruno Sousa, Mário Morgado e Pedro Costa.