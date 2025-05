Pedro Miguel vai continuar em Lourosa

“O nosso mister Pedro Miguel renova até junho de 2026. Podem continuar a cantar, porque o 'Homem do Leme' vai continuar a guiar a nossa equipa na II Liga”, refere o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.



Pedro Miguel, de 57 anos, chegou ao Lusitânia de Lourosa em setembro de 2024, para substituir no cargo Renato Coimbra, tendo disputado 30 jogos na equipa, 27 na Liga 3 e três na Taça de Portugal, conseguindo 20 vitórias, seis empates e quatro derrotas.



Antes de chegar ao clube, Pedro Miguel já tinha orientado Oliveirense, Feirense, Leixões e Varzim, contando já com experiência na II Liga, com mais de 360 jogos.



O Lusitânia de Lourosa, que se sagrou campeão, e o Sporting B conseguiram a subida direta à II Liga, enquanto o Belenenses, terceiro classificado da fase final, vai disputar a última vaga num play-off com o Paços de Ferreira, que terminou o segundo escalão em 16.º.