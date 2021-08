Pedro Porro apto para Braga, Nuno Mendes em dúvida e Ugarte já treinou

O Sporting regressou hoje aos treinos, a preparar o jogo com o Sporting de Braga, com a novidade da presença de Manuel Ugarte, contratado ao Famalicão, e de Pedro Porro, recuperado de lesão, ao contrário de Nuno Mendes.