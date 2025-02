Pedro Proença acompanhado pela direção executiva da Liga em caso de eleição na FPF

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da LPFP na Internet, o antigo árbitro deu conta dessa intenção numa reunião extraordinária realizada de manhã com os oito clubes que compõem a direção do organismo, informando ainda sobre os passos e o calendário para uma eventual corrida eleitoral à sua sucessão.

Líder da FPF há 10 anos e da Associação de Ligas Europeias desde novembro de 2023, Pedro Proença vai enfrentar Nuno Lobo, homólogo da Associação de Futebol de Lisboa, nas eleições dos órgãos sociais da FPF para o quadriénio 2024-2028, em 14 de fevereiro.

Fernando Gomes, em funções desde 17 de dezembro de 2011 e candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), está a finalizar o terceiro e derradeiro mandato permitido por lei na FPF, tendo indicado na semana passada Proença, `vice` federativo, como candidato ao Comité Executivo da UEFA, decisão aplaudida pela direção da LPFP.

"Os clubes manifestaram especial agrado pelo facto de a decisão anunciada por Fernando Gomes ter validado a proposta aprovada pelo órgão diretivo da Liga de clubes, que propôs ao presidente da FPF, com base na necessidade de Portugal manter um representante no Comité Executivo da UEFA, que indicasse o nome de Pedro Proença para o ato eleitoral [agendado para 03 de abril]", notou o organismo regulador do futebol profissional nacional.

A direção da LPFP foi também notificada oficialmente da proposta de Proença para líder honorário da Associação de Ligas Europeias, que foi anunciada na quarta-feira, aquando da última reunião do dirigente à frente daquele organismo, em Hamburgo, na Alemanha.

"É uma distinção que premeia o trabalho realizado por todos os clubes do futebol profissional ao longo da última década", assinalou Pedro Proença, sobre uma proposta que será votada em 06 de março, em Frankfurt, na Alemanha, com a presença do presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin.

Além do ex-árbitro internacional e de José Couceiro, vice-presidente da FPF, a direção da LPFP é composta pelos primodivisionários Sporting, Benfica, FC Porto, Casa Pia e Rio Ave e pelos secundários Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira e Vizela.