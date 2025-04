Pedro Proença aponta a cargo na UEFA

No 49.º Congresso ordinário do regulador europeu da modalidade, em Belgrado, capital da Sérvia, o antigo líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) será um dos 11 candidatos aos sete assentos de membros masculinos para os mandatos de quatro anos.



Pedro Proença, de 54 anos, concorre com o italiano Gabriele Gravina e o alemão Hans-Joachim Watzke, os únicos recandidatos, o suíço Dominique Blanc, o polaco Cezary Kulesza, o croata Marijan Kustić, o finlandês Ari Lahti, o arménio Armen Melikbekyan, o neerlandês Frank Paauw, o estónio Aivar Pohlak e o liechtensteiniense Hugo Quaderer.



A única quota feminina é perseguida apenas pela norueguesa Lise Klaveness, havendo também cinco candidatos aos dois cargos de dois anos no Comité Executivo da UEFA, mais cinco vagas europeias em disputa no Conselho da FIFA para o próximo quadriénio.



O Congresso começa às 8h30 em Lisboa e pode tornar Pedro Proença no quinto português a chegar ao órgão presidido desde 2016 pelo esloveno Aleksander Ceferin, após outros antigos presidentes da FPF: Francisco Cazal Ribeiro (1968), Antero da Silva Resende (1984-1992), Gilberto Madaíl (2007-2011) e Fernando Gomes (2013-2025).



Em 25 de março, ao ser empossado como novo dirigente máximo do Comité Olímpico de Portugal (COP), Gomes disse que cessaria funções de imediato nas principais entidades internacionais do futebol, após ser rendido por Proença, seu sucessor na LPFP desde 2015, ao fim de três mandatos na FPF.



Formado por Aleksander Ceferin e por até 19 membros eleitos - 16 pelo Congresso, dois pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e um pela Associação de Ligas Europeias (EL) -, o Comité Executivo tem o poder de adotar regulamentos e tomar decisões sobre os assuntos que não se enquadram na jurisdição do Congresso da UEFA ou de outro órgão.



Supervisionar a administração, definir a estrutura organizacional do organismo ou aprovar o plano de negócios anual são alguns deveres da pasta pretendida por Pedro Proença, numa altura em que Ceferin trabalha com seis "vices", 10 membros e oito representantes no Conselho da FIFA, entre os quais Fernando Gomes, que levantou a oportunidade de falar pessoalmente com o antigo árbitro em Belgrado.