O evento terá o simbolismo de ocorrer no auditório principal da Cidade do Futebol, em Oeiras. Aí a Lista 1 vai desvendar a linhas programáticas e o perfil da equipa que acompanha o actual presidente da Liga Portugal na corrida eleitoral à FPF.



As eleições da Federação Portuguesa de Futebol estão agendadas para o dia 14 de fevereiro.