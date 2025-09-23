Pedro Proença define Casa dos Atletas como uma obra "única na Europa"

"Aproveito para agradecer o ter acreditado muito na criação desta infraestrutura desportiva, diria que única na Europa, e que nos permitirá dar o pontapé de saída para a preparação para o Campeonato do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, onde queremos estar e no qual queremos, obviamente, estar com a grande vontade e expectativa de podermos vir a ser campeões do mundo", apontou, ambicioso, sobre o espaço que recebe as diversas seleções nacionais na Cidade do Futebol, agora ampliado.

Pedro Proença congratulou-se por poder avançar para a quinta e última fase do projeto, que permitirá à seleção principal de futebol manter em concentração todo o `staff` que rodeia os atletas e treinadores, em simultâneo, em preparação entre portas para o Mundial de 2026.

O responsável máximo pela FPF, acompanhado pelo restante Executivo, recebeu o presidente da Câmara Municipal de Oeiras e respetiva comitiva, a quem mostraram o resultado das obras de ampliação do espaço, agora com um segundo edifício que permitiu praticamente duplicar a capacidade para receber atletas e `staff`, passando de 44 para 74 quartos, e equipado com salas de convívio, refeitório, cozinha e espaços exteriores.

"Completamos hoje 74 quartos, que ficam preparados para receber todas as nossas seleções, mas também todas as equipas que visitam a Cidade do Futebol. Diria que é uma obra única dentro da Europa, aqui em Oeiras, e, portanto, é com uma satisfação imensa que já no início do próximo ano civil poderemos lançar a quinta e última fase da Cidade do Futebol, onde vamos completar este ciclo com a criação da Universidade do Futebol e também um campo de futebol de praia, que era uma necessidade", reiterou Proença.

Ao lado do presidente da FPF, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, reservou os maiores elogios às instalações, que ainda serão oficialmente inauguradas em data por definir.

"Se tudo corresse como correu aqui, onde estaria o nosso país? Parabéns ao Pedro Proença, presidente da FPF, e a todos os colaboradores, técnicos, arquitetos, engenheiros que deram corpo a esta obra, que tratam os atletas como príncipes e passarão a ser aqui recebidos como príncipes", enalteceu o edil de Oeiras, que recusou tecer mais comentários sobre a recente troca de palavras que o protagonizou com André Ventura, líder do Chega e candidato à presidência da República.

