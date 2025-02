Pedro Proença é o novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol

O antigo árbitro Pedro Proença foi anunciado como o novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, derrotando a candidatura de Nuno Lobo, antigo presidente da Associação de Futebol de Lisboa.





O anúncio foi realizado na Cidade do Futebol por José Luís Arnaut, presidente da Assembleia-Geral da FPF, que explicou que Pedro Proença arrecadou pelo menos 62 votos entre os 84 delegados que puderam votar nas eleições para a presidência da Federação. Nuno Lobo arrecadou 21 votos, tendo sido registado um voto em branco.





Pedro Proença tem 54 anos, é formado em gestão e deverá renunciar ao cargo da Liga Portuguesa de Futebol, que liderava desde 2014. Proença vai ser acompanhado por José Fontelas Gomes (presidente do Conselho de Arbitragem), Joaquim Evangelista (Sindicato dos Jogadores), os antigos jogadores Toni, Domingos Paciência e Daniel Carriço, aos quais se juntam Sofia Teles, Pedro Xavier, Júlio Vieira e Sandra Costa Parente.





A Mesa da Assembleia-Geral vai ser liderada por Luís Álvaro Campos Ferreira que vai contar com a ajuda de João Paulo Rebelo.





Está encontrado o sucessor de Fernando Gomes que foi presidente da Federação Portuguesa de Futebol nos últimos três mandatos e em que se destacam os primeiros dois títulos da principal seleção de futebol de Portugal: o Europeu de 2016 e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.



Nuno Lobo congratula o novo presidente da FPF

Depois de acusar Pedro Proença de ter tido medo do debate, Nuno Lobo, candidato derrotado, parabenizou o antigo árbitro pela eleição para a presidência da FPF e declarou estar de consciência tranquila por ter tentado lutar por um futebol melhor.



"Foi com a consciência de que poderia fortalecer o futebol português que, em outubro de 2024, decidi abraçar o maior desafio da minha vida: a candidatura à presidência da FPF", disse Nuno Lobo. "Parabenizo Pedro Proença pela vitória e desejo-lhe todo o sucesso. O futebol português precisa de união, e estou certo de que todos devemos contribuir para o seu crescimento e sustentabilidade. Da minha parte, podem contar, como sempre contaram, com a minha dedicação para continuar a desenvolver este desporto que move tanta paixão".







Natural de Viseu, Nuno Lobo disse estar orgulhoso da jornada que levou a cabo uma jornada da qual se orgulha mantendo que a sua candidatura queria lutar contra o sistema.





"Sempre dissemos que esta era uma luta pela verdade e pela transparência, sem estar amarrada a quaisquer interesses que não os da verdadeira essência do futebol. Infelizmente, não foi suficiente para conquistarmos a vitória. Respeitamos a decisão com todo o espírito democrático que norteou a nossa candidatura. Obrigado a quem me apoiou, em especial aos que, comigo, abraçaram este desafio. Viva a Federação Portuguesa de Futebol! Viva o Futebol. Viva Portugal", concluiu.





(c/ Lusa)